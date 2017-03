Tạm giữ chiếc ô tô chở 'hàng nóng' lúc rạng sáng

Chiều 16-3, Công an xã Hòa An đã hoàn tất hồ sơ và chuyển vụ việc lên Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) để tiếp tục điều tra làm rõ ba thanh niên sử dụng ô tô chở hàng nóng lúc rạng sáng.





Số hung khí được chở trên chiếc xe bảy chỗ. Ảnh: TIẾN DŨNG

Trước đó, khoảng 5 giờ 30 cùng ngày, tổ CSGT TP Biên Hòa (Đồng Nai) đang tuần tra trên tỉnh lộ 16, đoạn đi qua địa phận xã Hòa An, TP Biên Hòa thì phát hiện một chiếc ô tô loại bảy chỗ lưu thông từ Bình Dương về Đồng Nai có biểu hiện bất thường nên yêu cầu dừng lại để kiểm tra.

Tuy nhiên, tài xế không dừng lại mà cố tình tăng ga bỏ chạy về hướng cầu Hóa An.

Quyết không để cho chiếc ô tô chạy thoát, các chiến sĩ CSGT đã đuổi theo và đến trạm thu phí cầu Hóa An thì bắt được.

Tại đây, ba thanh niên đi trên xe không chịu xuống mà vẫn cố thủ trong xe. Lúc này, buộc lực CSGT phải gọi điện thoại đề nghị Công an xã Hóa An đến áp giải chiếc ô tô và ba thanh niên về đồn để làm việc.

Qua kiểm tra, công an đã phát hiện có khoảng 10 hung khí gồm dao và mã tấu tự chế được đựng trong một túi đen.

Hiện cơ quan công an đang tạm giữ chiếc ô tô chở "hàng nóng" để tiếp tục điều tra làm rõ.