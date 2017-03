Tạm giữ đối tượng kích động công nhân đình công

* 300 công nhân Công ty TNHH Great Super đình công



Sáng 25.12, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ hình sự N.C.B (SN 1987, ngụ tỉnh Nghệ An, tạm trú P.Long Bình, TP Biên Hòa) để làm rõ hành vi kích động công nhân đình công.



Theo điều tra ban đầu, B. làm công nhân tại Công ty TNHH Namyang (100% vốn nước ngoài, đóng tại KCN Amata, P.Long Bình, TP Biên Hòa). Ngày 23.12, B. soạn đơn rồi photocopy khoảng 200 bản nhờ người rải trong và ngoài Công ty Namyang để kích động công nhân, dẫn đến khoảng 4.000 người ngừng việc tập thể để đòi quyền lợi. Lợi dụng việc đình công, nhiều kẻ quá khích đã vào Công ty Namyang đập phá, gây mất an ninh trật tự.



Cũng trong sáng qua, hơn 300 công nhân Công ty TNHH Great Super (chuyên may áo thun, vốn Đài Loan), đóng tại KCN Suối Tre, xã Suối Tre, thị xã Long Khánh (Đồng Nai) đã đình công đòi tăng lương. Qua vận động của cơ quan chức năng, đến cuối giờ chiều, công nhân đã trở lại làm việc.





Theo B.Dương (TNO)