Tạm giữ đối tượng vi phạm luật giao thông còn đấm vào mặt công an

Đối tượng trong vụ việc là Bùi Danh Quang (SN 1989, ở phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, Hà Nội). Bùi Danh Quang bị giữ khi đi xe máy, không chấp hành trật tự an toàn giao thông, không xuất trình được giấy tờ xe cũng như bằng lái và có hành vi, lời nói chống lại người thi hành công vụ.

Vụ việc xảy ra chiều 7-10, khi thiếu tá Nguyễn Văn Thước, công tác tại Công an phường Láng Thượng, được phân công cùng tổ bảo vệ dân phố làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông tại đường Láng. Khoảng 16 giờ 30 phút, khi một đoàn xe công vụ đi qua, tổ công tác yêu cầu các phương tiện nhường đường cho đoàn xe ưu tiên. Tuy nhiên, một thanh niên đi xe máy cố tình lạng lách, chen phóng lên phía trước, không chịu nhường đường. Khi bị lực lượng làm nhiệm vụ yêu cầu dừng lại, thanh niên này không chấp hành mà có lời lẽ thách thức. Thiếu tá Nguyễn Văn Thước tiếp tục yêu cầu đối tượng chấp hành và rút chìa khóa xe máy, yêu cầu xuống xe để làm việc. Lúc đó, Bùi Danh Quang quát mắng và đấm vào mặt, ngực thiếu tá Thước...

Hiện Bùi Danh Quang đã bị tạm giữ.

Theo Thành Tâm (HNM)