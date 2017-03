Tạm giữ gần 10 xe mô tô trong “lò độ” xe

Theo đó, sáng 24-8, Công an phường 5 phối hợp Công an TP Mỹ Tho kiểm tra điểm sửa xe mô tô nằm trong hẻm trên đường Lê Văn Phẩm do Trương Hữu Hiền làm chủ.





Cơ quan chức năng đang kiểm tra điểm độ xe trái phép. Ảnh: TV

Tại đây cơ quan chức năng phát hiện và tạm giữ bảy xe mô tô đã sửa chữa thay đổi kết cấu máy và đặc trưng kỹ thuật xe, hai xe mô tô đang được tháo rời cùng nhiều phụ tùng để độ xe.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Mỹ Tho tiếp tục điều tra làm rõ.

TRỌNG VY