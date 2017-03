Tạm giữ gần 10 xe mô tô trong lò độ xe trái phép

Theo thông tin ban đầu, sáng 24-8, Công an phường 5 phối hợp Công an thành Phố Mỹ Tho tiến hành kiểm tra điểm sửa xe mô tô nằm trong hẻm nhỏ trên đường Lê Văn Phẩm thuộc Phường 5, TP Mỹ Tho do Trương Hữu Hiền (32 tuổi, ngụ Phường 5, TP Mỹ Tho) làm chủ.



Cơ quan chức năng đang kiểm tra điểm độ xe trái phép

Kiểm tra tại đây cơ quan chức năng phát hiện và tạm giữ 7 xe mô tô đã sửa chữa thay đổi kết cấu máy và đặc trưng kỹ thuật xe, 2 xe mô tô đang được tháo rời cùng nhiều phụ tùng để độ xe.

Cũng theo Trung tá Thủy cho biết, căn nhà nêu trên của Hiền thuê lại của một người chú để mở điểm sửa xe.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang tiếp tục điều tra làm rõ.