Tạm giữ gần 3 tấn sữa bột không rõ nguồn gốc

Sữa bột không rõ nguồn gốc bị lực lượng chức năng bắt giữ



Theo Trung Nguyên (TNO)

Tại huyện Xuân Lộc (Đồng Nai), vào trưa nay 13.5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra xe container biển số 33M-4623, do tài xế Nguyễn Văn Ba điều khiển lưu thông theo hướng từ Hà Nội về TP.HCM.Qua kiểm tra, PC46 phát hiện trong thùng container có gần 3 tấn sữa bột.Tại thời điểm kiểm tra, do tài xế không có chứng từ chứng minh nguồn gốc cũng như không có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm nên PC46 lập biên bản tạm giữ số sữa bột trên để điều tra, làm rõ.