Tạm giữ hai kẻ chuyên trộm dầu xe tải trong đêm

Theo kết quả điều tra ban đầu: Sáng 24/8, trên đường tuần tra tại khu phố 4, phường An Phú, thị xã Thuận An, “hiệp sĩ” Phan Văn Rớt thuộc CLB Phòng chống tội phạm phường An Phú cùng lực lượng dân quân và Công an phường An Phú bắt giữ bọn chúng đang trộm dầu xe tải.

Cả hai đã khai nhận cùng thuê phòng trọ ở phường An Bình, thị xã Dĩ An nhưng buổi tối chạy xe máy đến các bãi đỗ xe thuộc khu vực phường An Phú để hút trộm dầu. Trung bình, mỗi đêm các đối tượng trộm được 2 can dầu và bán với giá 500.000 đồng/can.





Theo C.Bình (CAND)