Tạm giữ hai kẻ làm nước mắm giả còn đưa hối lộ

Trước đó, chiều 10-9, Minh đang vận chuyển 360 chai nước mắm giả (loại chai 500 ml) thì bị Phòng PC46, Công an tỉnh Nghệ An bắt quả tang. Lúc này, Minh ngỏ ý muốn hối lộ cho lực lượng công an 100 triệu đồng để không bị bắt giữ, tuy nhiên công an đã từ chối và bắt Minh. Khám nơi ở của Minh tại xã Thanh Khai (huyện Thanh Chương, Nghệ An), công an thu giữ 750 chai nước mắm giả cùng 120 lít nước mắm giả đã pha chế và hàng ngàn vỏ chai, nhãn mác, nguyên liệu... Từ lời khai của Minh, Phòng PC46 bắt và khám xét nơi ở của Đồng, thu 150 kg tang vật. Đồng là người mua nước mắm loại rẻ về pha với nước sôi, muối, bột ngọt, hóa chất… rồi đóng chai thành nước mắm có thương hiệu đưa cho Minh chở đi bán và nhập các đại lý.

Mở rộng điều tra, Phòng PC46, Công an tỉnh Nghệ An đi kiểm tra sáu cơ sở thường xuyên tiêu thụ sản phẩm của Minh, thu thêm khoảng 1.000 chai nước mắm giả.

Đ.LAM