Tạm giữ hai kỳ thủ chơi “ván cờ 5 tỉ đồng”

Ngày 24-12, Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết đã tạm giữ hình sự hai “kỳ thủ” chơi mỗi ván cờ 5 tỉ đồng để phục vụ điều tra. Một số nhân chứng cũng được mời đến cơ quan CSĐT về trật tự xã hội để cung cấp lời khai. Hai người bị tạm giữ là ông Nguyễn Thanh Lèo (thường gọi Sáu Lèo), Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Sóc Trăng và ông Trần Văn Tân, Giám đốc Trung tâm Đào tạo lái xe loại 3, thuộc Sở GTVT tỉnh Sóc Trăng.

Thua cờ đến 22 tỉ đồng

Đến chiều 24-12, Công an tỉnh Sóc Trăng cũng như các cơ quan chức năng liên quan của tỉnh này vẫn chưa cung cấp một thông tin chính thống nào về vụ việc trên. Tuy nhiên, một số nguồn tin riêng của Pháp Luật TP.HCM cho biết công an tỉnh đã có những thông tin ban đầu về một vụ đánh bạc quy mô lớn giữa hai quan chức trên.

Theo đó, sáng 22-12, ông Lèo đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng trình báo việc bị một đối tượng giang hồ hăm dọa “xử” cả nhà nếu không trả nợ cho ông Tân. Theo ông Lèo, thời gian gần đây ông và ông Tân thường đánh cờ tướng ăn tiền tại các quán cà phê trong nội ô TP Sóc Trăng. Ban đầu chỉ đặt cược mỗi ván cờ vài chục triệu đồng nhưng sau đó mức cược tăng dần và đỉnh điểm lên đến 5 tỉ đồng mỗi ván. Cũng theo ông Lèo, đến thời điểm báo cáo sự vụ với công an, ông đã thua ông Tân tổng cộng 22 tỉ đồng. Ông đã thanh toán cho ông Tân 5 tỉ đồng thì hết khả năng.

Biệt thự của ông Lèo tại TP Sóc Trăng. Ảnh: TRẦN VŨ

Người phất lớn, kẻ khốn cùng

Ông C., một người quen biết với cả ông Tân lẫn ông Lèo, cho biết: Tối 22-12, ông Tân nhận được điện thoại của ông Lèo. Sau đó hai ông đến quán cà phê - bi da - cờ tướng máy lạnh Thy Tài 2, đường Phú Lợi, phường 2, TP Sóc Trăng để đấu cờ. Hai người đánh được hơn 30 phút thì bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang. Những người chứng kiến vụ việc cho biết họ không thấy công an thu được tiền bạc đặt cược như vẫn thường thấy trong những vụ bắt cờ bạc. “Tôi vẫn thấy hai ông ngồi chơi cờ với nhau rất chăm chú. Tôi cứ nghĩ là hai ông mê cờ tướng, đâu nghĩ có chuyện như hôm nay” - ông C. cho biết.

Vấn đề được nhiều người quan tâm, có phải đây thực sự là những ván cờ bạc tỉ, hay đằng sau còn có gì khác? Theo tìm hiểu của chúng tôi, thời gian gần đây ông Tân liên tiếp mở rộng đầu tư các cơ sở làm ăn kiếm tiền, trong khi đó ông Lèo lại phải đi vay nợ nhiều nơi. Ông T., một doanh nhân ở Sóc Trăng, cho biết cách đây khoảng một tháng, ông Lèo có nhờ ông đi vay hộ vài trăm triệu đồng để giải quyết khó khăn nhưng ông không giúp được. Đúng lúc này thì ông Tân cho khai trương quán cà phê Cánh Buồm Xanh hoành tráng tại trung tâm TP Sóc Trăng. Theo ước tính, chi phí đầu tư cho quán này không dưới 3 tỉ đồng.

Hiện Công an tỉnh Sóc Trăng vẫn đang mở rộng điều tra. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin cùng bạn đọc.

TRẦN VŨ