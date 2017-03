Tạm giữ hai nghi can làm giả vé xem bóng đá

Bước đầu, Tài và Thương khai do thấy lượng khán giả hâm mộ kéo về Cần Thơ rất đông nên nảy sinh ý định làm vé giả để kiếm tiền.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, ngày 24-10, Công an quận Cái Răng đã kiểm tra cơ sở in Kim Phước (TP Cần Thơ) và thu giữ tại đây gần 1.000 vé xem bóng đá làm giả tinh vi. Ông HP (chủ cơ sở in Kim Phước) thừa nhận số vé trên cơ sở in theo đặt hàng của hai thanh niên lạ. Trước đó, trưa 23-10, Công an quận Cái Răng phát hiện một số đối tượng rao bán vé giả. Khai thác nhanh các đối tượng bán vé, công an bắt quả tang một “đầu nậu” cung cấp vé giả tại một quán cà phê trên địa bàn quận Ninh Kiều.

GIA TUỆ - THIÊN QUÂN