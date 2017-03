Tạm giữ hai người bắt giữ công an

Ngày 13-4, lãnh đạo Công an huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho biết sau khi khởi tố vụ án bắt giữ người trái pháp luật và gây rối trật tự công cộng xã Bắc Sơn, Công an huyện Thạch Hà đã tạm giữ hai đối tượng trực tiếp tham gia vụ bắt giữ bốn công an đang thực thi nhiệm vụ. Hai người bị công an tạm giữ để điều tra là: Biện Xuân Tình (sinh năm 1975) và Lê Xuân Tình (sinh năm 1987) đều ở xã Bắc Sơn, là những người trực tiếp tham gia vụ bắt bốn công an đang thực thi nhiệm vụ. Việc công an tạm giữ hai người này là để làm rõ động cơ, hành vi lôi kéo người khác làm mất an ninh trật tự. “Công an đang tích cực điều tra, làm rõ các đối tượng quá khích gây rối trật tự công cộng và bắt giữ người trái pháp luật. Sau khi có kết quả điều tra, các đối tượng vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật” - vị lãnh đạo này nói.

Về tình hình ở xã Bắc Sơn, ngày 13-4, ông Nguyễn Khắc Sơn, Trưởng Công an xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), cho biết: “Tôi đã báo cáo miệng chuyện xin nghỉ việc với chủ tịch xã và đã nhờ anh trai nộp đơn xin nghỉ việc lên UBND huyện Thạch Hà. Hiện gia đình tôi vẫn ở nhà, buổi tối có thêm anh em đến ở cùng. Gia đình tôi hiện đang rất lo lắng và không ngờ người dân lại manh động như vậy. Tôi đã dặn mọi người là ít đi ra ngoài, nếu có việc cần thì phải có người đi cùng, tránh bị tấn công bất ngờ”.





Tài sản trong nhà cán bộ xã Bắc Sơn bị người dân quá khích đập phá. Ảnh: MN

Còn ông Trần Bá Hoành - Chủ tịch xã Bắc Sơn (Thạch Hà, Hà Tĩnh) cho biết: Cán bộ xã đang rất hoang mang. Họ sợ người dân quá khích lại tiếp tục tấn công. Mấy ngày qua, một số người đã không tới trụ sở làm việc. Nhiều người có ý định xin nghỉ việc. Anh Sơn đã nộp đơn xin nghỉ việc lên huyện nhưng chưa được chấp thuận. Hằng ngày gia đình tôi vẫn ở nhà nhưng khi trời tối phải sang nhà người thân ở xã khác để ngủ. Các thành viên trong gia đình luôn trong trạng thái bất ổn, hoang mang…

Đến chiều 13-4, một nhóm thanh niên tình nguyện của huyện đã về xã Bắc Sơn để dọn vệ sinh, thu gom đồ đạc bị người dân đập phá tại trụ sở UBND vào đêm 10-4.

Thiếu tá Nguyễn Hoài Việt, Trưởng Công an huyện Thạch Hà, cho biết: “Đến thời điểm hiện tại, tình hình ở xã Bắc Sơn đang yên ổn nhưng chúng tôi vẫn cảnh báo người lạ khi vào địa phương cần cảnh giác để đảm bảo an toàn cho bản thân”.

Như chúng tôi đã thông tin, người dân xã Bắc Sơn phản đối việc xây dựng nghĩa trang tại địa phương và cho rằng cán bộ xã này “ăn tiền bán đất” nên ban đêm dùng đá ném vào nhà các cán bộ xã. Công an xác định nghi phạm Trương Văn Trường có hành vi gây rối nên ngày 10-4 đến thực hiện lệnh bắt thì bị hàng trăm người dân bao vây, bắt đánh bốn công an… Sau đó, người dân kéo đến vây trụ sở UBND xã, đập phá đốt 11 xe máy. Nhà riêng của bí thư, chủ tịch, trưởng công an và các cán bộ xã cũng bị dân đập phá…

MINH NGUYỄN - VI TRẦN