Tạm giữ hai nhân viên gác chắn để xảy ra tai nạn nghiêm trọng

Canh và Hiền là nhân viên gác chắn đường sắt tuyến đường sắt Bắc – Nam đoạn giao nhau với tỉnh lộ 766, thuộc địa bàn ấp Trung Nghĩa, xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai.



Qua điều tra ban đầu của Công an huyện Xuân Lộc cho thấy, vào khoảng 23 giờ ngày 5/1, trên tuyến đường sắt Bắc – Nam đoạn qua khu vực trên đã xảy ra một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng giữa tàu hàng SY4 (do Đỗ Ngọc Chư điều khiển) kéo theo 23 toa đang lưu thông hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội và ôtô tải biển kiểm soát 60C – 021.68 do Nguyễn Văn Quý (sinh năm 1994, ngụ tỉnh Đồng Nai) điều khiển đang lưu thông ngang qua đường ray.



Vụ tai nạn đã khiến xe ôtô tải bị đâm văng một bên, tài xế Nguyễn Văn Quý tử vong tại hiện trường, phụ xe Nguyễn Đức Hợp (sinh năm 1972, ngụ tỉnh Đồng Nai) bị thương nặng.



Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân xảy ra tai nạn là do hai nhân viên gác chắn Lê Đình Canh và Trịnh Thị Hiền đã không hạ chắn xuống khi tàu qua giao lộ.



Vụ việc đang được Công an huyện Xuân Lộc tiếp tục điều tra làm rõ.





Theo Sỹ Tuyên (TTXVN)