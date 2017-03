Tạm giữ hình sự 15 giang hồ đụng độ ở Bình Dương

(Ảnh: Dương Chí Tưởng/Vietnam+)

Hung khí thu được sau vụ giao chiến.(Ảnh: Dương Chí Tưởng/Vietnam+)

Theo Dương Chí Tưởng (Vietnam+)



Qua lấy lời khai từng đối tượng, chiều 10/5, thượng tá Nguyễn Quốc Tuấn, Phó thủ trương cơ quan điều tra - Công an thị xã Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã ra quyết định tạm giữ hình sự 15 đối tượng trong ba ngày để phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.Trước đó, khoảng 20 giờ 30 phút tối ngày 9/5, hai băng nhóm thanh niên đi xe ôtô sang trọng đụng nhau tại một quan càphê trên đường Nguyễn Tri Phương, phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một.Hai bên đã "giao chiến" bằng mã tấu, đao, xà beng... gây kinh hoàng cho người dân phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một.Khi lực lượng công an có mặt thì hai nhóm thanh niên giang hồ bỏ chạy. Một nhóm lên xe ôtô 16 chỗ ngồi mang biển kiểm soát 51B-003.33 bỏ chạy về hướng quốc lộ 13, khi đến khu vực bến xe khách Bình Dương thì bị lực lượng công an dùng hai xe jeep đuổi theo chặn lại trên đường 30/4.Mặc dù, công an dùng súng bắn chỉ thiên, nhưng các đối tượng vẫn cố trốn chạy. Lực lượng công an huy động cả 100 chiến sĩ, bao vây khống chế mới tóm gọn các đối tượng.Công an cũng tạm giữ một xe ôtô 16 chỗ ngồi mà các đối tượng dùng để tẩu thoát và nhiều hung khí để phục vụ công tác điều tra./.