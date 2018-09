Tạm giữ hình sự 3 người trói thanh niên 16 tuổi vào gốc cây

Ngày 19-9, một nguồn tin cho biết Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) vừa tạm giữ hình sự BTH (35 tuổi), BTT (25 tuổi, cùng trú tại quận Hoàng Mai) và HVL (20 tuổi, trú tại Hậu Lộc, Thanh Hóa) để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản.



ĐVN bị trói chân tay vào gốc cây. Ảnh: FB

Trước đó, hôm 17-9, tại khu vực gần công viên Thống Nhất, Công an phường Lê Đại Hành (quận Hai Bà Trưng) nhận được thông tin phản ánh của người dân về việc một thanh niên bị trói chân tay vào gốc cây. Ngay sau đó, Công an phường Lê Đại Hành cùng Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Hai Bà Trưng đã vào cuộc điều tra và xác định nam thanh niên bị trói là ĐVN (16 tuổi, trú tại Cẩm Khê, Phú Thọ).

Tại cơ quan công an, bước đầu H., T., và L. khai nhận vì nghi ngờ ĐVN trộm số tiền 1,7 triệu đồng của H nên khoảng 9 giờ 20 ngày 17-9, khi phát hiện N. đang chơi điện tử ở một tiệm internet thuộc địa bàn quận Nam Từ Liêm, họ đã tới đánh và ép N. lên xe taxi đưa về công viên Thống Nhất.

Trên xe, H. cho tay vào túi quần của N. và lấy đi 70.000 đồng. Khi về đến vỉa hè công viên Thống Nhất thì tất cả xuống xe. Sau đó, nhóm này lấy dây trói N. lại.

Phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã can thiệp, cởi trói cho N., đồng thời trình báo cơ quan công an. Trong lúc lộn xộn, L., T., H. bỏ đi.

Được biết, N. rời khỏi nhà ra Hà Nội lang thang, làm nghề đánh giày và có quen biết với nhóm của H.