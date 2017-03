Tạm giữ hình sự 5 nghi can chém người ở Đà Nẵng

Cơ quan công an tạm giữ hai ôtô mà các đối tượng sử dụng gây án - Ảnh: Hữu Khá



Theo HỮU KHÁ (TTO)

Đại tá Nguyễn Văn Bốn, trưởng Công an huyện Hòa Vang, cho biết ngay sau khi các nghi can đến trình diện, công an đã ra quyết định tạm giữ hình sự, đồng thời tạm giữ hai ôtô biển kiểm soát 56S-0596 và 52V-9970 - phương tiện nhóm người này sử dụng gây án để phục vụ công tác điều tra. Năm đối tượng bị tạm giữ gồm Nguyễn Tâm Lộc (31 tuổi, trú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, Đà Nẵng), Lê Thanh Tuấn (31 tuổi, trú phường 17, quận Bình Thạnh, TP.HCM), Võ Phi Hải (26 tuổi, trú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, Đà Nẵng), Huỳnh Văn Bông (22 tuổi, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) và Nguyễn Giác (lái xe trú xã Đại Minh, huyện Đại Lộc, Quảng Nam).Theo lời khai ban đầu, năm nghi can gây ra vụ chém anh Tuấn đêm 29-8 đều là nhân viên Công ty cổ phần đầu tư và lắp máy Trung Nam - chủ đầu tư dự án khu đô thị Golden Hills (Liên Chiểu, Đà Nẵng), trong đó Hải và Lộc là nhân viên phòng vật tư, ba đối tượng còn lại là lái xe. Tại cơ quan công an, cả năm đối tượng khai nhận đêm 29-8 đã sử dụng hai ôtô có trang bị một kiếm tự chế, hai tuýp sắt và một số hung khí khác để chém anh Tuấn. Nguyên nhân, các đối tượng này cho rằng anh Tuấn thường xuyên chặn xe ben gây cản trở việc làm ăn của họ.Đại tá Bốn cho biết hiện đang đưa anh Tuấn đi giám định để làm cơ sở khởi tố bị can. Nếu kết quả giám định thương tích anh Tuấn dưới 11%, công an cũng tiến hành khởi tố bị can vì các đối tượng này dung hung khí nguy hiểm và gây án có tổ chức.Chiều nay 1-9, lãnh đạo công an TP Đà Nẵng sẽ làm việc với xã Hòa Liên và người dân để đảm bảo an ninh trật tự.