Tạm giữ hình sự đối tượng hành hạ cháu bé 14 tuổi trong khách sạn

Thượng tá Mai Chiến Thắng, Phó Trưởng Công an TP Vinh cho biết, hiện đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Sơn (42 tuổi, trú khối 10, phường Hà Huy Tập, TP Vinh) về hành vi đưa cháu Tú đi từ ngày 19-8 đến ngày 16-9, rồi cố gây thương tích cho cháu.

Những vết thương trên người cháu Nguyễn Anh Tú.

Sơn từng làm việc tại Công ty truyền tải điện Nghệ An, nghiện heroin, đã một lần đi cai nghiện tập trung. Lý giải mục đích đưa cháu Tú đi dài ngày, Sơn khai có cảm tình với Tú nên rủ Tú đi và đã nhiều lần đưa cháu đi rồi đưa cháu về bình thường.

Thượng tá Thắng cho biết, "Qua xác minh các khách sạn Thượng Hải, Media, Mường Thanh, Hoàng Anh 1 (TP Vinh) lịch trình Sơn khai thời gian qua Sơn thuê khách sạn ở cùng cháu Tú là phù hợp. Hiện tại, chưa đủ cơ sở để kết luận Sơn sử dụng cháu Tú để vận chuyển ma túy hay lạm dụng tình dục cháu Tú."

Đối tượng Nguyễn Thanh Sơn tại cơ quan công an.

Bước đầu Sơn khai bắt cháu Tú vào phòng khách sạn và dùng tay, thắt lưng đánh cháu Tú. Tổng hợp có 7 loại vết thương trên 7 vùng cơ thể cháu Tú.

"Sự việc cụ thể thế nào chỉ có Sơn và Tú biết. Công tác điều tra đang gặp khó khăn vì cháu Tú bị câm. Chúng tôi đang mời chuyên gia ở trường câm, điếc đến để giúp lấy lời khai của cháu Tú, mở rộng điều tra. Chúng tôi cũng đang làm thủ tục trưng cầu giám định tỷ lệ thương tật cho cháu Tú.", thượng tá Thắng cho biết thêm.

Như Pháp Luật TP HCM đã đưa tin, chiều 19-8, Sơn tự ý chở cháu Tú đưa đi. Sau đó, nhiều lần bố, mẹ cháu Tú gọi điện thoại thì Sơn trả lời Tú khỏe, ở khách sạn. Bố cháu Tú nhắn tin sẽ báo công an thì Sơn nhắn rằng Tú có trộm của Sơn 400.000 đồng. Ngày 13-9, Sơn đưa cháu Tú đến thuê phòng 206, khách sạn Hoàng Anh 1 (TP Vinh) để ở và nhốt cháu Tú.

Đến ngày 16-9, Sơn bỏ đi không trả 800 tiền thuê phòng. Bảo vệ khách sạn Hoàng Anh 1 phát hiện cháu Tú bị nhốt trong phòng 206, trong tình trạng đói lử, thương tích đầy mình nên báo công an. Ngay sau đó, Tú được đưa đến BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu.

Thượng tá Mai Chiến Thắng, Phó Trưởng Công an TP Vinh cung cấp thông tin cho báo chí.

Căn cứ vào kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan công an TP Vinh đã ra quyết định bắt khẩn cấp đối với Sơn. Tuy nhiên, Sơn đã bỏ trốn khỏi nơi ở trước khi người nhà và công an tìm được cháu Tú. Công an cũng đang tìm tài xế lái xe taxi từng chở Sơn để phục vụ điều tra.

Trong khi Sơn bỏ trốn vẫn nhắn tin đến điện thoại của chị Trần Thị Giang (39 tuổi, mẹ cháu Tú), Sơn xin lỗi chị Giang và trách anh Nguyễn Văn Sỹ (bố cháu Tú) là “em cưu mang con anh, trái lại giờ cả nước biết em là người như vậy”.

Đến chiều ngày 25-9, Sơn bị bắt khi đang lẫn trốn ở khối 12, phường Bến Thủy, (TP Vinh) cách khách sạn Hoàng Anh, nơi Sơn bắt nhốt và hành hạ cháu Tú khoảng 8 km.

Chiều 26-9, cháu Tú đã xuất viện trở về nhà tiếp tục điều trị ngoại trú.