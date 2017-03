Tạm giữ hình sự kẻ chiếm đoạt trẻ em ở bệnh viện

Trước đó, ngày 30-7, chị Lương Thị Liên (46 tuổi, trú tại bản Minh Phương, xã Lượng Minh, huyện miền núi Tương Dương, Nghệ An) và bé Kha Hà Ly (7 tuổi, con gái chị Liên)-đi chăm sóc mẹ ruột chị đang điều trị bệnh ở BV Đa khoa huyện Tương Dương. Canh lân la ở bệnh viện này và làm quen với chị Liên và bé Ly.

Sau đó, Canh xin phép chị Liên đưa bé Ly xuống TP. Vinh (Nghệ An) mua sắm quần áo, sách vở cho cháu chuẩn bị năm học mới.

Tuy nhiên sau khi Canh đưa cháu Ly lên ô tô xuôi về TP Vinh thì suốt từ chiều 30-7 đến 3-8, gia đình Liên không liên lạc được với Canh. Do vậy, chị Liên đến Công an huyện Tương Dương kêu cứu con gái.

Lật lại hồ sơ, Canh đã có 3 tiền án về tội cướp giật tài sản, trốn khỏi nơi giam giữ và tội mua bán trẻ em do vậy Cơ quan công an huyện Tương Dương nhận định có thể Canh đưa cháu Ly đi bán ra nước ngoài. Cơ quan công an huyện Tương Dương báo cáo lên Phòng PC 45, Công an tỉnh Nghệ An khẩn trương vào cuộc điều tra, giải cứu bé Ly.

Sau nhiều ngày vào cuộc, đến ngày 10-8, Phòng PC 45, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế giải cứu an toàn cháu Ly khi Canh đang ôm cháu Ly lẩn trốn ở TP Huế. Ngay sau đó, Phòng PC 45, Công an tỉnh Nghệ An cùng Công an huyện Tương Dương đưa cháu Ly về trao trả cho gia đình đồng thời di lý Canh về Nghệ An.

Đ.LAM