Tạm giữ hình sự kẻ đánh ghen cứa cổ phụ nữ đến chết

Trong khi “đánh ghen” gây án, Ngoan cũng bị thương nặng, bất tỉnh được đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa huyện Tương Dương (Nghệ An). Hiện sức khỏe của nghi can Ngoan đang dần ổn định. Cơ quan công an huyện Tương Dương đã chuyển hồ sơ vụ án và nghi can Ngoan lên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra, xem xét, khởi tố bị can.



Hiện trường con suối, nơi người dân và cơ quan chức năng đang đưa thi thể chị Vân từ dưới suối lên. Ảnh: Công an cung cấp

Như Pháp Luật TP HCM đã đưa tin, khoảng 6g30’ sáng 1-6, tại địa bàn xã Yên Na (huyện Tương Dương, Nghệ An) xảy ra vụ “đánh ghen” khiến chị Vi Thị Vân (trú bản Vẽ, xã Yên Na, huyện Tương Dương) bị cắt cổ, tử vong. Theo thông tin ban đầu, Ngoan gửi hai con nhỏ ở quê nhà, tìm đến nhà chị Vân để hỏi tội “cặp bồ” với chồng Ngoan làm việc ở khu vực Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ (xã Yên Na). Tại nhà chị Vân, hai bên đã lớn tiếng thách thức và xô xát nhau. Ngoan bất ngờ lấy dao ra cứa vào cổ chị Vân. Trong quá trình vật lộn cả chị Vân và Ngoan cùng bị rơi từ trên cao xuống khe nước – sau nhà chị Vân.

Khi người dân chạy đến hiện trường thì chị Vân đã tử vong còn Ngoan bị bất tỉnh. Người dân đưa Ngoan đến BV Đa khoa huyện Tương Dương cấp cứu, cứu sống.

Ngay sau khi xảy ra vụ án mạng, Công an xã Yên Na, Cơ quan công an huyện Tương Dương và Công an tỉnh Nghệ An cùng cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra vụ án.

Ông Bùi Duy Oanh – Phó Trưởng Công an xã Yên Na cho biết: “Chị Vân đã ly hôn chồng nhiều năm nay. Thời gian qua, chị Vân sống với con trai 6 tuổi, ở gần Nhà máy thủy điện Bản Vẽ. Theo thông tin ban đầu từ người dân thì án mạng xảy ra xuất phát từ đánh ghen”.