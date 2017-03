Tạm giữ năm nghi can cưỡng đoạt hơn 40.000 USD

(PL)- Công an quận 2 vừa phối hợp Công an TP.HCM tạm giữ năm nghi can để làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo thông tin từ cơ quan công an, người trình báo sự việc là ông K. (quốc tịch nước ngoài), Giám đốc Công ty K. có trụ sở ở phường Bình An, quận 2. Trong quá trình làm ăn, công ty ông K. có mâu thuẫn với Công ty GIAYA do bà Trương Trần Thùy Linh làm giám đốc. chiều 5-3, bà Linh cùng hơn 40 người khác, trong đó có Trần Dũng (ngụ quận Phú Nhuận), Nguyễn Hoàng Anh (quê Hậu Giang) kéo đến công ty ông K. Tại đây nhóm của bà Linh đã gây áp lực để lấy đi nhiều hàng thủ công mỹ nghệ trị giá hơn 40.000 USD (hơn 800 triệu đồng) chở về nhà Dũng. T.KHUÊ