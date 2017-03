Tạm giữ nghi can 14 tuổi thực hiện hơn 40 vụ trộm, cướp

Theo Công an xã Bàu Hàm 2, Đ. nghiện cần sa, thường xuyên tụ tập kết bạn với một nhóm nghi can chuyên đột nhập nhà dân trộm cắp, cướp giật tài sản. Cho tới khi bị bắt, dù nhỏ tuổi nhưng Đ. cùng đồng bọn đã thực hiện hàng chục vụ trộm, cướp. Trước đó, Đ. bị cơ quan chức năng huyện Thống Nhất ra quyết định đưa đi giáo dục ở trường giáo dưỡng nhưng Đ. đã trốn khỏi địa phương trước đó hơn hai tháng. Tại cơ quan công an, Đ. khai nhận đã thực hiện hơn 40 vụ trộm cắp, cướp giật tài sản. Hiện Đ. đang bị cơ quan công an tạm giữ, lập hồ sơ đưa đi trường giáo dưỡng.

VŨ HỘI