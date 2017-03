Tạm giữ nghi can chém chết cha

(PL)- Thượng tá Mai Chiến Thắng, Phó Trưởng Công an TP Vinh (Nghệ An), ngày 28-2 cho biết đang tạm giữ Trần Văn Sáng (trú phường Đông Vĩnh, TP Vinh, Nghệ An) để điều tra hành vi giết người.

Chiều 27-2, Sáng đưa vợ cùng bố, mẹ đi ăn giỗ tại nhà người thân. Tại đây, Sáng với bố của mình là ông Trần Văn Nguyên xảy ra mâu thuẫn. Ông Nguyên mắng và đuổi Sáng ra khỏi đám giỗ. Đến tối cùng ngày, ông Nguyên về nhà thì hai cha con tiếp tục cãi nhau. Sáng lấy dao chém liên tiếp vào người ông Nguyên khiến ông bị thương và chết tại BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An sau đó. Sau khi ông Nguyên chết, người thân đã đưa Sáng đến cơ quan công an đầu thú. Khoảng 18 giờ ngày 27-2 tại khu dân cư ấp Sa Tô, xã Khánh Bình, huyện An Phú, An Giang đã xảy ra một vụ án giết người. Nạn nhân là Phan Văn Lượm (ngụ ấp Sa Tô, xã Khánh Bình). Nghi can giết Lượm là Ngụy Thị Tở, vợ Lượm. Theo nguồn tin ban đầu, nạn nhân chết là do mâu thuẫn gia đình và trong lúc tức giận, không kiềm chế được bản thân nên Tở đã dùng khăn xiết cổ chồng mình đến chết. Sau khi gây án, đối tượng Tở cũng đã đến cơ quan công an địa phương đầu thú. Người dân địa phương cho biết vợ chồng Lượm thường xuyên cự cãi, mỗi khi có rượu trong người thì Lượm thường đánh đập vợ con. Hiện ngành chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Đ.LAM - HT - N.HIẾU