Tạm giữ nghi can giết chồng

Như Pháp luật TP.HCM đã đưa tin, Kiều là "vợ hờ" của anh Trương Đức Hiếu (29 tuổi, ngụ khu phố 7, phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa, Đồng Nai). Do ghen tuông nên khoảng 18 giờ 30 ngày 2-3, Kiều đã dùng dao đâm nhiều nhát vào cổ anh Hiếu khi anh này đang nằm ngủ trên ghế. Sau đó, anh Hiếu được đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng. Còn Kiều sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường và đã bị công an bắt giữ.



Căn nhà nơi anh Hiếu bị sát hại dã man

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.