Tạm giữ nghi can hành hạ cháu Hảo

BẠN ĐỌC PHẪN NỘ Không thể không khóc Tôi đã bật khóc khi xem tin và ảnh của cháu Hảo. Rất mong các cơ quan pháp luật trừng trị thích đáng những con người đầy thú tính đã hành hạ cháu bé. Trần Thị Kim Kiều (Văn phòng UBND huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang); Hồ Hữu Huy (Biên Hòa, Đồng Nai) Hành động đó là hành động của thú vật ! Đọc bài bé Hảo bị hành hạ dã man, tôi không khỏi bàng hoàng và cũng không thể tưởng tượng nổi về hành động vô nhân tính của những con người được gọi là ông, là bà của bé. Bé Hảo mới chỉ có ba tuổi, cái tuổi mà như bao nhiêu đứa trẻ khác cần được yêu thương và cần chăm sóc tốt nhất. Thiết nghĩ dù trong hoàn cảnh nào, bé Hảo cũng phải được một sự thương yêu của gia đình nhưng người ta đã đối xử với em thật dã man như cắt gân chân, cắt đầu ngón tay rồi cắt cả vành tai em... Bức ảnh chụp toàn thân em đầy lở loét và những sẹo ngang, sẹo dọc khiến tôi đau lòng quá, đau lòng như vết cắt vào chính cơ thể mình. Rồi mai này em lớn lên có thể những vết sẹo sẽ lành nhưng vết sẹo tâm hồn chẳng bao giờ lành được. Mong rằng cơ quan chức năng sớm trừng trị những kẻ nhẫn tâm để sau này khi lớn lên em có một cái nhìn tươi đẹp về cuộc đời này. Song Huy (Lâm Đồng) Không đơn giản là đánh con, mắng cháu Chúng tôi vô cùng xót xa khi đọc được thông tin về trường hợp cháu Hảo ở Bình Phước. Mới lên ba tuổi mà thân hình bé mang đầy thương tích. Đau đớn thay, bước đầu cho thấy những người gây thương tích chính là những người gọi bé bằng em, con hoặc cháu... Bài báo nêu những người hàng xóm từng thấy “bà ngoại kế” của bé trói bé vào gốc cao su, dùng roi đánh tới tấp, những “chú, dì” của bé thì dùng vật nhọn đâm liên tiếp vào người bé. Vết thương ngoài da rồi sẽ lành nhưng còn vết thương họ khắc ghi trong tâm hồn non nớt của bé hẳn còn lâu lắm mới hồi phục được. Các luật sư đã lên tiếng cho thấy dấu hiệu phạm tội đủ cơ sở để khởi tố người hành hạ bé Hảo. Nhưng còn những người hàng xóm, họ đã ở đâu khi bé bị đánh đập, bị ngược đãi đến dã man? Bởi cách nghĩ lệch lạc “thương cho roi cho vọt” vẫn còn tồn tại nên nhiều người vẫn quan niệm giản đơn rằng khi đánh mắng con cháu trong nhà là khi “người lớn” đang ra sức dạy dỗ con trẻ. Dù Luật Phòng chống bạo lực gia đình đã có hiệu lực nhưng còn ít người nhận thức được rằng việc “hành hạ, ngược đãi, đánh đập” các thành viên khác trong gia đình là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Và do không nhận thức được nên nếu có sự việc xảy ra, họ cũng không nghĩ đến việc trình báo với cơ quan chức năng để có sự can thiệp kịp thời. Những đứa trẻ bị ngược đãi như bé Hảo sẽ còn nhiều nếu cộng đồng còn thờ ơ với những trận đòn roi của “người lớn” dành cho những đứa bé chưa thể tự vệ. Nguyên Thi (Tân Phú, TP.HCM)