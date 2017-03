Tạm giữ người chủ nhà đâm chết thợ xây

Thời gian gần đây, Nghĩa thuê anh Trương Công Hùng (57 tuổi, trú xóm Thịnh Mỹ, xã Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa) cùng nhóm thợ xây nhà cho gia đình Nghĩa.



Hiện trường vụ án mạng.

Khoảng 15 giờ chiều 21-12, Nghĩa đến công trình và cho rằng anh Hùng và nhóm thợ đã xây nhà sai thiết kế. Lúc này giữa nhóm thợ và Nghĩa mâu thuẫn, cãi nhau. Trong lúc cãi vã, Nghĩa rút dao nhọn đâm vào người anh Hùng khiến anh gục tại chỗ. Anh Hùng được đưa đến BV Tây Bắc Nghệ An cấp cứu nhưng do bị đâm thấu tim, anh Hùng đã tử vong sau đó.

Ngay sau khi xảy ra vụ án mạng, Công an phường Hòa Hiếu đã có mặt bảo vệ hiện trường và báo lên Công an thị xã Thái Hòa đến phối hợp cơ quan Công an tỉnh Nghệ An khám nghiệm, điều tra vụ việc.

Đến chiều tối cùng ngày, cơ quan Công an thị xã Thái Hòa đã bắt giữ được Nghĩa.