Tạm giữ người đâm xe vào công an

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 10-9, tổ trinh sát thuộc Đội Hình sự đặc nhiệm Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.HCM phối hợp Trung đoàn CSCĐ, Công an TP.HCM tuần tra trên tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận. Tổ công tác phát hiện Tân điều khiển xe máy lưu thông tốc độ cao, có dấu hiệu khả nghi nên truy đuổi. Khi đến trước nhà 339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa thì Tân bị chặn đầu xe, các trinh sát giới thiệu và đưa thẻ để yêu cầu Tân xuống xe kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, Tân không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy, đâm trực diện vào một trinh sát là anh Nguyễn Anh Tuấn gây thương tích. Tổ công tác đã khống chế, bắt giữ Tân giao cho công an địa phương xử lý.

TUYẾT KHUÊ