Tạm giữ người lái ô tô tông chết người rồi bỏ trốn

Ngày 9-8, Công an huyện Tuy Phước (Bình Định) xác nhận cơ quan này đang tạm giữ ông Phạm Đình Quý (37 tuổi, ngụ phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn, Bình Định) để điều tra về hành vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Thông tin ban đầu cho biết lúc 18 giờ 20 ngày 8-8, ông Quý điều khiển ô tô năm chỗ ngồi biển kiểm soát 52P-5807 lưu thông trên quốc lộ 1. Khi đến đoạn qua thôn Trung Thành, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước thì tông bà Hồ Thị Năm (54 tuổi, ngụ địa phương này) đang đi bộ băng qua đường, làm nạn nhân chết tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, ông Quý đã lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

Khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn, lực lượng công an phát hiện một gương chiếu hậu nhãn hiệu Toyota phía bên người điều khiển.

Ngay trong đêm, Phòng CSGT đường bộ- đường sắt (Công an tỉnh Bình Định) cùng Công an huyện Tuy Phước huy động lực lượng truy tìm, đồng thời kiểm tra các camera an ninh trên địa bàn.

Sau năm tiếng đồng hồ truy tìm, lực lượng CSGT tỉnhBình Định phát hiện chiếc ô tô năm chỗ của ông Quý đang đỗ trên đường Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn có đặc điểm trùng khớp với các chứng cứ tại hiện trường. Lực lượng công an yêu cầu người điều khiển chiếc ô tô này ra trình diện.

Kết quả kiểm tra cho thấy ông có nồng độ cồn vượt mức cho phép.