Tạm giữ người mang 100.000 USD nghi giả đến NH đổi

Ông ND mang theo khoảng 100.000 USD gồm 1.000 tờ mệnh giá 100 USD và đề nghị được đổi sang tiền Việt. Tuy nhiên qua kiểm tra, nhân viên ngân hàng phát hiện có dấu hiệu bất thường tẩy xóa, cạo sửa từ những tờ 1 USD. Ngay sau đó nhân viên ngân hàng đã báo công an và khách hàng ND bị tạm giữ. Làm việc với cơ quan điều tra, ông ND khai báo được người tên TD (49 tuổi, quê Khánh Hòa) nhờ đi đổi. Công an hiện đang tạm giữ hai người này để làm rõ.