Tạm giữ người nước ngoài dùng thẻ ATM giả

Sáng ngày 8/5, Công an phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội cho biết vừa tạm giữ một thanh niên người Malaysia, tên là Koay Keng Chen (22 tuổi) để làm rõ hành vi lừa đảo của đối tượng.

Koay Keng Chen.

Trước đó, vào khoảng 11h15 ngày 7/5, Koay Keng Chen cùng với một người bạn người nước ngoài khác đến một cửa hàng điện thoại hỏi mua 5 điện thoại Iphone 4 trị giá hơn 85 triệu đồng.



Tại đây, Koay Keng Chen đưa ra tấm thẻ ATM của một ngân hàng từ Malaysia để thanh toán. Tuy nhiên, trong lúc chờ lấy điện thoại, phía ngân hàng báo lại thẻ thanh toán này là thẻ giả, tài khoản và số không khớp nhau.



Bị phát hiện, hai thanh niên người nước ngoài vội bỏ chạy. Ngay sau đó, nhân viên cửa hàng điện thoại đã báo với cơ quan công an.



Tại cơ quan công an, Koay Keng Chen khai nhận, trước đó vào ngày 6/5, anh ta đã tới một cửa hàng điện thoại trên phố Thái Hà hỏi mua 2 chiếc Iphone trị giá 35 triệu đồng, thanh toán bằng thẻ ngân hàng giả. Sau đó anh ta đem bán chiếc điện thoại với giá 700 USD.



Tại nơi ở của Koay Keng Chen, công an thu giữ được 14 thẻ ngân hàng giả và hai quyển hộ chiếu mang tên Holanpit (Trung Quốc). Theo lời khai ban đầu của Chen, toàn bộ số thẻ giả kể trên đều có nguồn gốc từ Malaysia. Anh ta sang Việt Nam và dùng số thẻ giả trên để mua hàng có giá trị lớn rồi đem bán lấy tiền tiêu xài.

