Tạm giữ nhóm đối tượng bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản

Theo tài liệu điều tra: Trước đó, do cùng làm công nhân tại Công ty giày da T.B (phường Bình Hòa, thị xã Thuận An) nên Như cùng anh Lữ Vũ Linh (19 tuổi, quê quán Bạc Liêu) có quan hệ tình cảm với nhau, nhưng sau đó chia tay. Cho rằng anh Linh đi nói xấu mình với nhiều người khác nên lúc 10h ngày 29/8, Như gọi điện cho các đối tượng trên cùng Linh Mao (chưa rõ danh tính) đến phòng trọ (phường Bình Hòa, thị xã Thuận An) tổ chức ăn nhậu rồi kể việc mình bị người yêu nói xấu. Khi đã ngà ngà say, Như yêu cầu nhóm bạn tổ chức đánh dằn mặt anh Linh. Sau đó, Khải lên kế hoạch bắt giữ anh Linh và được cả nhóm đồng ý.

Theo kế hoạch, lúc 17h cùng ngày, nhóm của Như đứng chờ sẵn ở cổng Công ty giày da T.B rồi điện thoại cho anh Linh ra ngoài nói chuyện. Khi anh Linh ra ngoài cổng, cả nhóm xông vào đánh, khống chế anh Linh lên xe máy và chở thẳng đến quán thịt chó Vườn Mơ (phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An). Tại quán thịt chó, cả nhóm bắt ép anh Linh phải uống rượu và tiếp tục hành hung. Sau khi nhậu xong thì cả nhóm bắt anh Linh trả tiền nhậu. Tuy nhiên, do anh Linh chỉ mang theo 250.000đ nên nhóm của Như buộc anh Linh phải đưa chiếc điện thoại iPhone 3GS, rồi mang đến tiệm cầm đồ thế chấp lấy 1,3 triệu đồng để trả tiền nhậu. Sau khi trả hết 600.000đ cho chầu nhậu thịt chó, số tiền còn lại bọn chúng chia nhau tiêu xài hết.

Qua truy xét đến tối 1/9, Công an thị xã Thuận An đã bắt giữ nhóm đối tượng trên, riêng Linh Mao đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đề nghị đối tượng này sớm ra cơ quan Công an đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật.





