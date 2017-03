Tạm giữ “nữ quái” bán ma túy trong quán cà phê để kiếm lời

Theo điều tra ban đầu, trước đó, nhận được tin báo của người dân, lực lượng Công an đã tổ chức đeo bám, nắm bắt được quy luật bán hàng của Tuyền. Đúng kế hoạch, lúc 9h ngày 8/10, các trinh sát Công an thị xã Thuận An phối hợp cùng Công an xã Bình Nhâm đã bắt giữ Tuyền khi đang bán heroin cho con nghiện trong quán cà phê Phương Thùy (xã Bình Nhâm). Kiểm tra nhanh, phát hiện Tuyền giấu 1 tép ma túy khác trong túi.

Đối tượng Tuyền.



Cơ quan điều tra cho biết, Tuyền từng bị đưa vào trường giáo dưỡng 3 lần để cai nghiện ma túy và mới được về cách đây khoảng 2 tháng và có dấu hiệu tái nghiện. Để có tiền chơi ma túy, Tuyền đến quận 12, TP Hồ Chí Minh mua về ma túy về phân ra thành tép nhỏ bán kiếm lời.



