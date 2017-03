Tạm giữ phó giám đốc Trung tâm văn hóa tỉnh Nghệ An

Sau hơn 1 tháng “mất tích”, ngày 11/2, lãnh đạo Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46-Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, cơ quan này đã tạm giữ hình sự đối với ông Bùi Xuân Lâm (34 tuổi, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Nghệ An).

Trước đó, ngày 9/12/2011, ông Lâm có đơn xin nghỉ phép đến ngày 30/1/2012 để ra Hà Nội điều trị bệnh. Hết thời hạn mà không thấy đến làm việc, lãnh đạo nơi ông Lâm công tác đã cử người ra Hà Nội xác minh. Kết quả, không có việc ông này ra Hà Nội chữa bệnh. Cơ quan ông Lâm tiếp tục cử người về huyện Anh Sơn (quê ông Lâm - PV) nhưng cũng không tìm thấy ông này. Trước tình hình đó, Trung tâm VHTT Nghệ An đã họp và ra quyết định kỷ luật cảnh cáo ông Lâm vì ông lừa dối cơ quan, không trung thực trong việc xin nghỉ phép để đi chữa trị bệnh. Sau đó sự việc được báo lên Công an tỉnh Nghệ An. Sau một thời gian tìm kiếm, lãnh đạo phòng PC 46 đã tìm thấy và tạm giữ hình sự Bùi Xuân Lâm về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Tại cơ quan công an, Phó giám đốc Trung tâm văn hóa tỉnh Nghệ An đã thú nhận việc “mất tích” là do lừa chạy việc và nhận của một số người nhiều tỷ đồng mà không có khả năng trả. Được biết, trước khi bị tạm giữ, cơ quan nơi Lâm công tác cũng đã nhận nhiều đơn của người dân về việc bị lừa chạy việc. Tấm biển phó giám đốc của Lâm đã được dỡ xuống và phòng làm việc bị niêm phong. Theo Trọng Đức (Bee)