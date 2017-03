Tạm giữ sư giả túi rủng rỉnh hàng chục triệu đồng

Nhiều ngày qua Liêm xuất hiện ở tỉnh Tiền Giang, mặc áo nhà sư đi khất thực và phát tán tờ rơi do y tự biên soạn. Công an TP Mỹ Tho mời làm việc thì phát hiện Liêm có tới hơn 22 triệu đồng tiền mặt và hai sổ tiết kiệm có giá trị 45 triệu đồng.

"Sư giả" Nguyễn Văn Liêm

Tại cơ quan công an, Liêm khai do bị bệnh ung thư nên xuống Tiền Giang để “đổi gió” và khất thực để kiếm tiền trị bệnh.

Liêm còn khai mình tu ở Thiền Viện Phước Sơn (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) nhưng khi xác minh thì nơi này cho biết Liêm đã bỏ đi từ năm 2010.

Xác minh tại Đồng Nai, công an còn phát hiện trong năm 2011, Liêm đã hai lần giả sư đi khất thực bị công an huyện Tân Phú cảnh cáo và trục xuất khỏi địa bàn. Công an TP Mỹ Tho kêu gọi ai bị Liêm lừa đảo, hãy trình báo để công an xử lý.

(Theo Người lao động)