Tạm giữ súng của trưởng công an xã bắn người

Ngày 24-8, Đại tá Nguyễn Văn Ly, Trưởng Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận), đã chỉ đạo thành lập tổ kiểm tra xác minh vụ Thiếu tá Bùi Chí Hiếu, Trưởng Công an xã Tiến Thành (Phan Thiết), dùng súng cao su bắn người dân.

Trong ngày, tổ kiểm tra đã yêu cầu Thiếu tá Hiếu viết giải trình và làm việc với anh Lê Văn Thảo (25 tuổi, ngụ Tiến Thành), người bị ông Hiếu bắn hai phát đạn cao su vào lưng.

Một nguồn tin cho hay tổ kiểm tra đã tạm thu giữ khẩu súng quân dụng K54 mà Thiếu tá Hiếu đang quản lý, sử dụng. Riêng khẩu súng bắn đạn cao su đã được giao cho Công an xã Tiến Thành quản lý.

Như chúng tôi đã phản ánh, ngày 22-8, tại một tiệm cắt tóc, ông Hiếu đã bắn hai phát đạn cao su vào lưng anh Thảo khi anh này bận cắt tóc cho khách, chưa thể đến trụ sở xã để làm việc…

Trao đổi với chúng tôi, ông Vũ Duy Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Tiến Thành, cho biết Đảng ủy xã cũng thành lập một tổ xác minh vụ việc để có báo cáo cho Thành ủy Phan Thiết. Theo ông Hùng, ngoài việc xác minh vụ nổ súng nói trên, hai tổ xác minh đã nhận thêm một đơn tố cáo của một thanh niên tên T., phản ánh từng bị Thiếu tá Hiếu đánh bằng dùi cui khi bị mời lên công an xã làm việc.

Theo thanh niên này, khoảng 19 giờ ngày 22-8 (cùng ngày xảy ra vụ nổ súng bắn anh Thảo), khi anh đang đứng trước nhà vợ ở thôn Tiến Hải thì một công an viên chạy xe máy đến nói lên xã có công việc giải quyết vì việc anh cãi nhau với gia đình vợ. Do quen biết, anh lên xe cho công an viên chở đi. Tại trụ sở, trong lúc lập biên bản, anh xin phép công an viên đi ra ngoài khạc nhổ vì viêm họng nhưng một công an viên khác không cho. Khi lời qua tiếng lại, công an viên này đánh anh túi bụi. Tiếp đó, ông Hiếu đi vào cầm dùi cui đánh nhiều cái vào người anh. Việc anh bị đánh diễn ra trước mặt cha, anh vợ và bạn của anh. Điện thoại trong túi quần anh cũng bị bể sau trận đòn. Ngày hôm sau anh đến BV Đa khoa Phan Thiết để khám, chụp X-quang và cho kết quả chấn thương phần mềm phải dùng kháng sinh điều trị.

Công an TP Phan Thiết cho biết tổ kiểm tra sẽ xử lý nghiêm nếu quá trình thi hành công vụ các cán bộ, chiến sĩ Công an xã Tiến Thành có sai phạm.