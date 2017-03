Tạm giữ tài xế hất CSGT lên capô, kéo đi 300 m

Tối 28-8, theo nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM, Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức đã ra quyết định tạm giữ hình sự ba ngày đối với ông Lê Hoàng (48 tuổi, ngụ quận 1) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trưa 28-8, một tổ CSGT của Đội Hàng Xanh (thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt - Công an TP.HCM) làm nhiệm vụ tại khu vực ngã tư quốc lộ 13 - Kha Vạn Cân thuộc phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Khoảng 13 giờ 30, Thiếu tá Phạm Hoàng Hiền và Trung úy Trần Tuấn Anh phát hiện ô tô loại bốn chỗ hiệu Kia Forte (lưu thông từ hướng cầu Bình Triệu về cầu vượt Bình Phước) có tem kiểm định và bảo vệ môi trường dán trên kính xe đã hết hạn.

Ông Hoàng và chiếc xe hiện đang bị công an tạm giữ. Ảnh: HT

Thiếu tá Hiền điều khiển mô tô đặc chủng đuổi theo chiếc xe Kia. Khi đến chợ Bình Triệu, tài xế đã quay đầu chạy ngược trở lại vào trung tâm đăng kiểm ở gần đó. Khi đến trước Trường ĐH Luật TP.HCM, Thiếu tá Hiền đuổi kịp và ra hiệu lệnh dừng xe. Khi tài xế (được xác định là ông Lê Hoàng) xuống xe, Thiếu tá Hiền yêu cầu xuất trình giấy phép lái xe và giấy đăng ký xe. Tuy nhiên, ông Hoàng không chấp hành và chỉ đưa ra sổ kiểm định đã hết hạn.

Thiếu tá Hiền yêu cầu ông Hoàng đưa xe về trụ sở Đội CSGT Hàng Xanh để làm việc nhưng ông Hoàng không chấp hành và có lời qua tiếng lại. Sau đó bất ngờ ông Hoàng lên xe nổ máy lao thẳng vào Thiếu tá Hiền. Theo phản xạ, Thiếu tá Hiền nhảy lên nằm úp trên capô xe, nắm cần gạt nước của xe để khỏi bị hất xuống. Bất chấp nguy hiểm có thể xảy ra với Thiếu tá Hiền, ông Hoàng cố tình lái xe bỏ chạy khoảng 300 m. Khi đến trước một công ty nằm trên quốc lộ 13, ông Hoàng dừng xe và đi vào công ty này lẩn trốn.

Nhận được tin báo, Công an phường Hiệp Bình Chánh đã đến mời ông Hoàng về trụ sở làm việc nhưng ông này vẫn chống đối, không chấp hành. Do đó công an phường phải dùng biện pháp mạnh để đưa ông Hoàng về trụ sở lập hồ sơ. Đến 22 giờ ngày 28-8, sau khi làm việc với những người có liên quan, Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức đã ra quyết định tạm giữ hình sự ông Hoàng để điều tra làm rõ.