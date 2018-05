Tạm giữ tài xế lùi xe bán tải cán chết người

Ngày 1-5, Đội CSGT Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết đã chuyển Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh điều tra vụ đi vào đường ngược chiều rồi lùi xe bán tải cán chết người chiều 30-4.

Công an nhận định đây là vụ việc nghiêm trọng. Tài xế có hành vi lùi xe là Đoàn Đình Sơn (trú phường Đông Vĩnh, TP Vinh).



Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Trong chiều tối 30-4, anh Sơn được công an đưa về trụ sở Công an TP Vinh để phục vụ công tác điều tra. Hiện tài xế Sơn đang bị tạm giữ để điều tra.



Được biết khi tiến hành đo nồng độ cồn, cảnh sát phát hiện trong hơi thở của anh Sơn có nồng độ cồn vượt mức cho phép.

Như đã đưa tin, chiều 30-4, ô tô bán tải màu bạc 37C-104.42 đi ngược chiều trên đường Quang Trung (TP Vinh) thì gặp ô tô con Kia Morning màu đỏ đi đúng phần đường.

Tài xế xe bán tải dừng xe rồi xuống “hùng hổ” mở cửa trước của xe Kia Morning màu đỏ rồi quát lớn rồi lên xe lùi nhanh qua ngã tư, cán vào một phụ nữ đang đi xe đạp.

Cú tông mạnh khiến bà Lưu ngã xuống đường rồi tử vong sau đó.

Một số thông tin cho biết người điều khiển Kia Morning màu đỏ là người thân của Sơn.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh tiếp tục điều tra, làm rõ.