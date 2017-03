Tạm giữ tài xế taxi

Chiều 14-6, thượng tá Ngô Xuân Tư, Phó trưởng Công an huyện Châu Thành - Tiền Giang, cho biết cơ quan điều tra đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Đặng Văn Quân Anh (SN 1965, ngụ TPHCM) để điều tra về hành vi vi phạm an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại đến tính mạng người khác. Ngoài ra, cơ quan công an cũng tạm giữ hành chính đối với Liêu Khương (SN 1986, ngụ tỉnh Sóc Trăng) và một phụ xế của Liêu Khương để điều tra.

Trưa 13-6, ngay chốt đèn tín hiệu giao thông rẽ vào KCN Tân Hương trên Quốc lộ 1A (đoạn qua xã Tân Hương, huyện Châu Thành) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chết 2 người. Theo kết quả điều tra, Quân Anh điều khiển taxi 7 chỗ bị Liêu Khương điều khiển xe tải từ hướng Trung Lương về TPHCM va quệt, làm gãy kính chiếu hậu nhưng không dừng lại để giải quyết. Quân Anh cho taxi đuổi cúp đầu xe tải. Liêu Khương cho xe tông thẳng phía sau taxi rồi bỏ chạy. Lúc này, 2 người đàn ông điều khiển xe máy đang chờ qua đường đã bị taxi tông vào, một người chết tại chỗ, người còn lại văng qua làn đường bên trái và bị xe khách lưu thông từ hướng TPHCM về Trung Lương tông chết. * Chiều 14-6, thượng tá Trần Tiến Đạt, Chánh Văn phòng Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết liên quan đến vụ va chạm giữa xe tải và xe máy trên Quốc lộ 1A (đoạn qua phường Long Bình, TP Biên Hòa) vào chiều 13-6 làm 3 người trong một gia đình tử vong, Trần Đình Trí (28 tuổi, ngụ Đồng Nai), tài xế xe tải, vừa ra trình diện tại cơ quan điều tra. Theo thượng tá Đạt, khám nghiệm hiện trường ban đầu cho thấy các nạn nhân đã ngã vào bánh sau xe tải để lại vết máu dài bên phần đường ô tô. Tuy nhiên, chưa thể xác định nguyên nhân do xe tải gây va chạm hay do xe nào trước đó có thể đã va quệt với xe máy của nạn nhân. Hiện Công an TP Biên Hòa đang tìm thêm nhân chứng để làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn thương tâm này.

Theo M.Sơn-X.Hoàng (NLĐ)