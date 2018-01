Tạm giữ tài xế tông tử vong 5 công nhân

Phó Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang kiêm trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Hà Giang khẩn trương chỉ đạo cơ quan điều tra làm rõ nguyên nhân; khởi tố vụ án vi phạm các quy định trật tự an toàn giao thông đường bộ liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này. Đồng thời xem xét, kiểm tra hồ sơ và quá trình đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe, các vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trước đây đối với lái xe gây tai nạn.