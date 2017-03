Tạm giữ thanh niên cầm giùm áo khoác rồi lấy trộm xe

Đối tượng Vũ Văn Tài tại cơ quan cảnh sát điều tra

Ngày 29-12, Cơ quan CSĐT Công an quận 12 (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ Vũ Văn Tài (sinh năm 1993, quê Bắc Ninh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Thông tin ban đầu, Tài vô tình gặp và làm quen được với chị LTBC (sinh năm 1993, ngụ Bình Dương) trên mạng xã hội. Qua trò chuyện, Tài biết chị C. kinh doanh shop quần áo trên mạng nên nghĩ cách lừa đảo để chiếm đoạt tài sản.

Ngày 24-12, thanh niên này gọi điện hẹn chị C. đến Công viên Phần mềm Quang Trung (phường Tân Chánh Hiệp, quận 12) để mua áo. Sau đó, Tài đề nghị chị C. gửi lại xe tại bãi giữ xe để mình chở chị đến quán cà phê gần đó.

Tại quán cà phê, Tài đề nghị chị C. cởi áo khoác đưa cho mình cầm giùm cho đỡ nóng rồi tìm cách lấy trộm chìa khóa cùng thẻ giữ xe. Sau đó, hắn viện lý do đi lấy tiền để mua hàng để rời khỏi quán. Lập tức Tài tìm đến bãi giữ xe và lấy đi xe của chị C.

Thanh niên này nhanh chóng đem xe máy của nạn nhân vào một tiệm sửa xe gần đó để gỡ bán số. Thấy Tài đi lâu, chị C. nảy sinh nghi ngờ nên tìm về bãi giữ xe. Tại đây, chị phát hiện xe máy của mình không còn nên đã nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.

Ngày 29-12, Tài đang lưu thông trên đường thì bị lực lượng chức năng phát hiện và mời về trụ sở để làm việc.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Tài khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tài cho biết đã lừa trót lọt được hai người khác cũng với thủ đoạn trên cướp đi một xe máy và một điện thoại iPhone 6.