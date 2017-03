Tạm giữ thanh niên ‘ngáo đá’ đu cột điện, quậy phá

Nhận tin báo, công an đến hiện trường và xác định đó là Hoàng Văn Thảo (tức “Đen Cần Thơ”, ngụ phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đang trong trạng thái bị “ngáo đá”. Công an đã đưa Thảo xuống đất. Bất ngờ Thảo tự đập đầu mình vào tường làm chảy máu.

Theo người dân khu vực, do bị “ngáo đá” nên Thảo liên tục la hét, leo lên nóc nhà của một người dân rồi đu vào dây điện... Sau nhiều giờ thuyết phục, công an đã phải mang cả các tấm nệm xốp chất xung quanh nơi Thảo cố thủ để giải cứu Thảo an toàn.

Trước đó, tháng 3-2013, Thảo đã bị VKSND TP Mỹ Tho phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Ngoài ra Thảo còn bị điều tra về nhiều tội danh khác như trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng và đòi nợ thuê… Thảo với biệt danh “Đen Cần Thơ” là một “đại ca giang hồ số má” ở TP Mỹ Tho. Do các bị hại không dám trình báo nên sau đó Thảo chỉ bị bắt buộc đưa đi cai nghiện. Không lâu sau, Thảo trốn trại cai nghiện, tiếp tục lộng hành cho đến khi bị bắt.

Theo tài liệu của công an, cuối năm 2008, Thảo bị bắt. Ra tù được vài năm, Thảo chiêu mộ nhiều đàn em đi thu hồi nợ “giùm” người khác. Giữa tháng 3-2013, sau khi say ma túy, Thảo vác mã tấu đi đòi nợ thì bị công an bắt giữ. Khám xét người Thảo, trinh sát thu được sáu biên nhận nợ của nhiều người nhờ Thảo đòi nợ. Khám xét nhà riêng, công an thu giữ nhiều mã tấu và hai xe máy là tang vật của một vụ trộm.

HOÀNG ANH