Tạm giữ trùm giang hồ Tí Trung

Ngày 16/3, cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An, cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thành Trung (tức “Tí Trung”, 33 tuổi) và Võ Trường Hoà, cả hai cùng ngụ phường An Phú, thị xã Thuận An về các hành vi cố ý gây thương tích.

Theo tài liệu điều tra, tối 17/11/2012, Trung cùng đồng bọn đi nhậu ở quán Mi Mi (khu phố 2, phường An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương). Khi đã ngà ngà say, đàn em của Trung là Nguyễn Viễn Phương và Ý (chưa rõ danh tính) chở nhau về bằng xe máy. Đến ngã ba Vĩnh Phát (phường An Phú) thì gặp hai băng nhóm đang đánh nhau. Thấy vậy, Ý nhảy vào hỏi chuyện thì bị băng nhóm của Hoà đuổi đánh. Ý tháo chạy và gọi điện thoại cầu cứu “đại ca” Tí Trung. Vài phút sau, Trung chạy ôtô chở theo các đối tượng Nguyễn Hoàng Anh, Dũng, Nhân (chưa rõ danh tính) đến truy kích nhóm đối tượng của Hoà. Băng của Trung đã dùng hung khí truy sát đối phương, ba đối tượng trong băng nhóm của Hoà đã bị thương nặng sau khi bị đánh tập kích. Sau khi gây án, băng nhóm của Trung đã tạm giải tán để tránh sự truy bắt của cơ quan Công an. Sau nhiều ngày theo dõi, các trinh sát đã bắt được Trung. Mở rộng điều tra, đến tối 15/3, Công an thị xã Thuận An đã bắt giữ Hoà. Qua Báo, đề nghị các đối tượng còn lại sớm ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật

Theo Công Bình (CAND)