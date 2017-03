Tạm giữ xe Camry nghi nhập lậu

Chiều 22-12, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - PC46 (Công an TP Đà Nẵng) cho biết vừa tiến hành lập hồ sơ tạm giữ một ô tô hiệu Camry nghi nhập lậu từ nước ngoài về.



Chiếc xe Camry còn nghi nhập lậu bị tạm giữ. Ảnh: TT

Trước đó, PC46 phối hợp cùng với Phòng CSGT tiến hành dừng kiểm tra đối với xe Toyota Camry mang BKS 29A-719.73 đang lưu thông trên đường. Chiếc xe nói trên do ông Trần Xuân An (trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) điều khiển. Tại thời điểm kiểm tra, ông An không cung cấp được các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc sở hữu hợp pháp đối với chiếc xe này. Qua xác minh, PC46 phát hiện biển số xe Camry đang “đeo” không đúng với các thông số kỹ thuật. Lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ chiếc xe để điều tra, làm rõ.

Trước đó, Công an TP Đà Nẵng cũng đã tạm giữ nhiều “siêu xe” mang các nhãn hiệu như: Lexus LX470, Bentley… sử dụng biển số giả.