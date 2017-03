Tạm giữ xe khách được cứu trên đèo Bảo Lộc để điều tra

Sáng 11-9, sau khi xe khách 53N-2824 (thuộc Công ty TNHH TMDV - VT Tấn Hà) bị mất thắng trên đèo Bảo Lộc và may mắn được tài xế Phan Văn Bắc (SN 1986, ngụ thôn 6, xã Đạ Oai, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng) dìu xuống, giúp 30 hành khách thoát chết trong gang tấc, chủ xe khách đã làm đầy đủ các thủ tục cần thiết để nhận lại xe. Tuy nhiên, công an tiếp tục tạm giữ chiếc xe để phục vụ công tác điều tra, xác định nguyên nhân theo quy định của pháp luật.



Ngày 10-9, ông Nguyễn Văn Phong (chủ xe khách, cũng là tài xế thứ hai) cho biết sau khi vụ tai nạn xảy ra, xe của ông và xe tải được đưa về Công an huyện Đạ Huoai để điều tra, xác định nguyên nhân. Sau đó, ông đã thực hiện các thủ tục bồi thường cần thiết cho các phương tiện bị hư hỏng và các bên đã viết giấy bãi nại để giải quyết vụ tai nạn.



Xe khách mất thắng được xe tải dìu xuống đèo an toàn.

"Ngày 10-9, theo yêu cầu của công an, tôi đã cho tài xế Toàn lên Công an huyện Đạ Huoai để giải quyết vụ tai nạn và lấy xe về sửa chữa. Tuy nhiên, có mặt tại Công an huyện Đạ Huoai, tài xế Toàn chưa thể lấy xe, đành phải quay về lại Long An. Tôi đã bồi thường, giải quyết hậu quả của vụ tai nạn xong, các bên đã viết giấy bãi nại cho tôi. Tôi mong được xử lý nhanh để lấy xe về sửa chữa để tiếp tục kinh doanh" - ông Phong mong muốn.



Xác nhận nguồn tin trên, một đại diện Công an huyện Đạ Huoai cho biết hiện chưa có kết luận chính thức về vụ tai nạn. Hai phương tiện vẫn đang được tạm giữ để điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân theo quy định của pháp luật. Vừa qua, do xuất hiện nhiều thông tin phức tạp, liên quan đến vụ tai nạn nên mọi chứng cứ, dấu vết hiện trường và kỹ thuật phương tiện đang được công an tích cực xác minh làm rõ theo quy định.

Như đã đưa tin, vào khoảng 14 giờ 30 ngày 6-9 tại Km 97+500, quốc lộ 20 (đoạn qua thị trấn Đạm Ri, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng), tài xế Phan Văn Bắc (SN 1986, ngụ huyện Đạ Huoai) điều khiển ô tô biển số 49C-098.51 lưu thông theo hướng TP Bảo Lộc - TP.HCM. Khi xe chạy qua địa điểm trên, tài xế phát hiện ô tô khách biển số 53N-2824 loại 42 chỗ (thuộc Công ty TNHH TMDV - VT Tấn Hà) do tài xế Phan Duy Toàn (40 tuổi, ngụ huyện Cần Đước, Long An) điều khiển cùng chiều phía sau. Lúc này, trên xe chở 30 hành khách, có dấu hiệu mất thắng, ngay lập tức anh Bắc đã điều khiển xe tải của mình chạy chậm lại và dìu ô tô khách xuống hết đèo Bảo Lộc an toàn với khoảng cách 465 m.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Đại tá Hồ Văn Lai, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng, khẳng định: “Nếu không có hành động dũng cảm của tài xế xe tải chắc chắn sẽ xảy ra tai nạn nghiêm trọng, đe dọa tính mạng của 30 hành khách trên xe khách. Trước lúc xảy ra vụ tai nạn, phía trước xe khách có hai xe tải đi trước, trong đó có xe tài xế Bắc. Sau khi tài xế Bắc phát hiện xe khách đổ dốc với tốc độ nhanh, nghi ngờ xe khách mất thắng, tài xế Bắc điều khiển xe tải chạy chậm, dùng đuôi xe cản xe khách nhằm hãm tốc độ. Cú tông mạnh khiến đầu xe khách dính vào đuôi xe tải, tài xế Bắc đã điều khiển xe của mình dìu xe khách xuống hết đèo an toàn”.

Trước hành động dũng cảm trên, tài xế Bắc được cộng đồng hoan nghênh tinh thần dũng cảm, bất chấp nguy hiểm của bản thân để cứu xe khách và 30 hành khách trên xe. Hành động của tài xế Bắc mang tinh thần trách nhiệm và nhân văn. Sau đó, tài xế Bắc được Chủ tịch nước, bộ trưởng Bộ GTVT gửi thư khen và được Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đặc cách trao tặng giải thưởng "Vô lăng vàng". Ngoài ra, tài xế Bắc cũng được nhiều doanh nghiệp khen ngợi và trao thưởng.

Tuy nhiên, sau hai ngày tài xế Bắc được cộng đồng tôn vinh, ông Nguyễn Văn Phong đã lên tiếng kể về hành trình mất thắng của xe khách. Theo ông Phong, tài xế Toàn và ông chủ động cho xe khách đâm vào đuôi xe tải chứ tài xế xe tải lúc đầu không chủ động cứu xe của ông.

