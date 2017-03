Tấm thiệp cưới “tố cáo” kẻ giết người

Nạn nhân nhanh chóng được xác định là cháu Lùng Thị Vàn, sinh năm 1996, dân tộc Nùng, ở thôn Nàn Vái, xã Nàn Sán, huyện Si Ma Cai.



Tấm thiếp mời đã được cơ quan kỹ thuật hình sự Công an tỉnh giám định

MẨU GIẤY TRÊN CHIẾC THẮT LƯNG DA

Gia đình cháu Lùng Thị Vàn cho biết, chiều 21-10-2010, cháu đi lấy rau cho lợn nhưng không thấy về nhà. Gia đình đã tổ chức đi tìm nhiều nơi nhưng không có kết quả, nên ngay sáng sớm hôm sau đã báo Công an xã. Ngay lập tức, Ban Công an xã Nàn Sán đã nhanh chóng huy động lực lượng tiến hành rà soát, tìm kiếm và phát hiện một xác chết nữ tại một hang đá trong thôn. Tại đây phát hiện nhiều bó cỏ lạc dại đã héo và một chiếc gùi, một đôi dép tổ ong đã cũ được giấu trong ngách đá. Ở giữa bậc thứ nhất cách miệng hang 3m có một mô đất có nhiều vết cào còn mới. Tiến hành cuốc lớp đất lên thì phát hiện một tử thi nữ, có vết thắt quanh cổ, hai bẹn có nhiều vết máu... Đó chính là cháu Lùng Thị Vàn. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lực lượng CSĐT đã nhận định, cháu Vàn bị hiếp và bị xiết cổ đến chết.

Lật lại quá trình khám nghiệm hiện trường, một manh mối được phát hiện, mở ra hướng mới cho cuộc điều tra. Đó là ở chiếc thắt lưng da quấn quanh cổ nạn nhân, lực lượng CSĐT bất ngờ phát hiện một mẩu giấy thiếp mời giắt ở mép khóa, vị trí người nhận có ghi là “Bạn Hà Nàn Sán (Đội 3)”. Lực lượng CSĐT nhận định, nhiều khả năng chiếc thắt lưng trên là của chính hung thủ. Khoanh vùng đối tượng, lực lượng CSĐT xác định đó là thiệp một đám cưới và người nhận thiếp tên Hà là đối tượng nữ, nhà ở thôn Nàn Vái, xã Nàn Sán. Hà đã bỏ đi lấy chồng bên Trung Quốc và đặc biệt có cậu em trai tên Lùng Văn Triều, sinh năm 1995, hiện đã bỏ đi khỏi nơi cư trú. Khám xét khẩn cấp tại nhà của Triều, cơ quan điều tra phát hiện có 3 mảnh thiếp mời, trong đó có 2 mảnh có nguồn gốc cùng mảnh thu được tại hiện trường. Sau khi giám định, bộ phận kỹ thuật hình sự xác định: mảnh thiệp mời thu được ở hiện trường và 2 mảnh thiếp mời thu được ở nhà đối tượng Lùng Văn Triều được xé ra từ một tấm thiệp mời.

TỘI ÁC LỚN TỪ MÂU THUẪN NHỎ

Qua củng cố tài liệu, cơ quan CSĐT đã xác định nhiều khả năng Lùng Văn Triều là đối tượng có liên quan tới vụ án. Tuy nhiên, lúc này Triều đã bỏ trốn sang nhà chị gái ở Trung Quốc. Các điều tra viên đã bền bỉ dùng lý lẽ, động viên gia đình gọi điện, vận động Triều trở về. Ngày 24-10-2010, công an đã phối hợp với lực lượng Công an huyện, Ban Công an xã Nàn Sán bắt được đối tượng Triều khi y đang trở về Si Ma Cai. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Lùng Văn Triều đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Vài tháng trước, lúc đi ngang qua đường, Triều thấy em Lùng Thị Vàn đang ngồi giặt quần áo cạnh mương liền lấy một hòn đá ném trêu, chẳng may rơi vào làm vỡ chiếc chậu giặt bằng nhựa. Vàn về nhà kể chuyện với bố. Hôm sau, tình cờ bố Vàn gặp Triều ngoài đường đã mắng chửi khiến hắn tức tối vì cho rằng ông đã sỉ nhục hắn trước đám đông. Mọi bực tức Triều trút lên đầu Vàn và rắp tâm đợi cơ hội trả thù. Khoảng 13 giờ 45 phút ngày 21-10-2010, phát hiện em Vàn đi hái rau tại nương của gia đình, Triều lao vào bóp cổ và rút thắt lưng xiết cổ làm em ngất đi. Sau đó, hắn vác Vàn vào hang đá để thực hiện hành vi hãm hiếp và tiếp tục xiết cổ Vàn cho đến chết. Để che đậy hành vi phạm tội, Triều đến lều nương gần đó lấy chiếc cuốc về đào hố, chôn em Vàn xuống và lấp đất lại bằng phẳng, sau đó giả vờ đi hái rau lợn mang về nhà. Tuy nhiên, đến khoảng 9 giờ ngày hôm sau, do sợ bị cơ quan điều tra phát hiện, Triều đã bỏ trốn sang nhà chị gái bên Trung Quốc. Triều không hề ngờ rằng, chính mảnh thiếp mời đã “tố cáo” mọi tội lỗi của hắn.

Theo HUỆ MY (CATP)