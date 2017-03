Tấm vé ngày giáp Tết

Ngoài mối lo tích cóp, vay mượn để có một khoản tiền về thăm quê, còn có một mối lo mang tên vé tàu xe.

Không phải ai cũng có ba triệu đồng để mua vé máy bay khứ hồi. Hàng không giá rẻ cũng đã có mặt nhưng những ngày áp Tết, “giá rẻ” cũng đội lên ngang ngửa với giá vé “không rẻ”. Chuyện bay về Tết trở nên quá xa vời.

Ngành đường sắt có “điệp khúc” đổ lỗi cho “cung vượt quá cầu”. Người ta thay đổi phương thức bán vé bằng đăng ký qua mạng nhằm mục đích phân phối đến từng hành khách, nhằm triệt “chợ đen”. Mục đích có đạt được hay không thì chưa biết. Chỉ thấy có người “ngồi thiền” trên mạng cả tháng mong “chộp” một tấm mà không được nhưng nếu ra “chợ đen” thì có thể về nhà trên bất kỳ chuyến tàu nào. Không thiếu cảnh những cô công nhân rơm rớm nước mắt dốc túi đếm từng đồng tiền lẻ trên chợ vé trước sân ga.

Xe đò là phương tiện cuối cùng của người xa quê. Nhưng mới 20, 21 tháng Chạp bến xe thông báo “hết vé” vì một lý do rất khó tin: vé chưa in. Bao nhiêu người bỏ công việc để vật vờ ở bến xe chực mua vé, trong khi các cơ quan chức năng còn bận việc họp bàn phương án ai là người chịu thuế in ấn. Anh công nhân xin nghỉ một ngày ra bến định xếp hàng mua vé, méo mặt lắc đầu: “Nghỉ một ngày là trừ lương, trừ thưởng, còn phải năn nỉ sếp nữa. Ngờ đâu ra bến lại còn không biết chờ đến bao giờ!”.

Tôi cứ nhớ mãi câu nói của một chị bạn mới quen trong những ngày cuối năm quay cuồng tìm vé ở các bến tàu xe: “Hai mươi tám Tết năm trước tụi tôi mới được lãnh tiền lương, tiền thưởng. Chẳng mua được vé nữa nên đứa thì một mình chạy xe Honda cà tàng về Khánh Hòa trong đêm, đứa nào quê ở xa hơn thì ra ngoài đường vẫy xe tải xin đi nhờ”. Tôi suýt buột miệng nói: “Biết đâu năm nay cũng chẳng khác gì hả chị” nhưng kịp ghìm lại. Tôi sợ chị buồn.