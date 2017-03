"Tám" với bạn gái, ngủ ghế đá, mất ĐTDĐ 12 triệu đồng

Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 24-5, sau khi nhậu, do nhớ người yêu ở phường An Bình, quận Ninh Kiều, nên Hảo đến gặp, nhưng quá khuya người yêu không ra khỏi nhà, đứng trên lầu nhắn tin qua lại tâm sự, còn Hảo ngồi ở ghế đá gần trước nhà người yêu. Do quá say nên Hảo ngủ quên lúc nào không hay, trên tay vẫn cầm ĐTDĐ.

Lúc này, Lê Phước Đạt (SN 1984, ngụ phường An Khánh, quận Ninh Kiều, là chủ quán cà phê Phước Thịnh ở gần đó) chạy xe máy ngang qua thấy Hảo tay cầm điện thoại ngủ ở ghế đá.

Về đến quán, Đạt nói với người làm là Huỳnh Minh Thương (tự Bi Đen, SN 1991, ngụ KV3, phường An Bình, quận Ninh Kiều) có “kèo thơm” và chở Thương tới chỗ Hảo ngủ khoảng 30m, Đạt dừng xe, Thương đi bộ đến lấy điện thoại của Hảo. Lúc này bạn gái của Hảo nhìn thấy la lên, nhưng Hảo xỉn quá không biết gì.

Sáng hôm sau, Hảo đến đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm công an thành phố trình báo mất tài sản.

Cùng trong buổi sáng này, khi bạn gái của Hảo đến sửa điện thoại tại một tiệm gần cầu Cái Răng thì gặp Đạt và Thương mang chiếc điện thoại đêm hôm qua trộm, nhờ chủ tiệm mở khóa. Nhận được thông tin của bị hại, lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (thuộc phòng PC45) mời hai đối tượng Đạt và Thương đến làm việc. Chúng thừa nhận hành vi phạm tội của mình.