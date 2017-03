Tấn công cảnh sát, một đối tượng bị bắt tại chỗ

Thanh niên này không chấp hành lệnh dừng xe mà còn tăng tốc chạy về hướng thành phố Biên Hòa.

Ngay lập tức, trung úy Hoàng Ngọc Duyên sử dụng xe phân khối lớn đuổi theo và chặn đối tượng lại. Khi trung úy Duyên yêu cầu xuất trình giấy tờ, người thanh niên bất ngờ lao vào tấn công và tước mất súng của anh.

Bị anh Duyên đánh trả, đối tượng bỏ chạy. Được quần chúng hỗ trợ, anh Duyên đã bắt giữ đối tượng. Bước đầu đối tượng khai tên Hoàng Phi Long, làm nghề tự do ở thành phố Vũng Tàu.

* Thừa Thiên - Huế: hai thanh niên bị công an đánh

Hai thanh niên Đoàn Văn Tình và Lê Văn Duy Toàn (trú tại xã Thượng Lộc, huyện Nam Đông, Thừa Thiên - Huế) vừa bị nhóm công an tuần tra giao thông tại xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc đánh khi đang trên đường về Huế.

Theo lời kể của anh Toàn, chiều 12-9, anh Tình đang chở anh Toàn bằng xe máy thì nghe công an thổi còi, nhưng cả hai đều nhầm tưởng thổi xe tải nên vẫn đi tiếp. Sau đó có hai xe máy của ba công an đuổi theo và buộc dừng lại. Chưa kịp xuống xe, ngay lập tức anh Tình bị một công an dùng dùi cui đánh tới tấp vào tay, lưng và đầu. Anh Toàn cũng bị một công an khác đánh vào đầu, bay cả mũ bảo hiểm.

Tiếp đến, cả ba công an chở Tình và Toàn về lại quán nước mía, nơi đặt bàn của nhóm công an làm nhiệm vụ. Tại đây, một công an lại chửi rủa và tiếp tục đánh anh Tình, rồi lập biên bản xử phạt 270.000 đồng vì một số hành vi vi phạm Luật giao thông. Ngoài ra, nhóm công an còn thu thêm 90.000 đồng với lý do tiền giam xe trong một tháng nhưng không ghi biên lai.

Theo anh Tình, anh bị đánh gãy tay phải, hiện đang bó bột.

Chiều 17-9, trưởng Công an xã Lộc Sơn Nguyễn Khắc Hữu, trưởng nhóm tuần tra giao thông, nói nghi ngờ hai thanh niên Tình và Toàn trộm xe máy nên buộc phải đuổi theo. Còn công an viên Bạch Trường Thọ cho biết: "Lúc đó tôi nóng quá, có đánh hai tát tai chứ không đánh bằng dùi cui". Riêng việc nhận tiền 90.000 đồng không ghi hóa đơn, ông Hữu nói: "Chúng tôi chỉ nhận 30.000 đồng thôi, tiền 10 ngày giam xe theo qui định, nhưng do tình cảm nên chỉ vậy thôi rồi cho đi".

Ông Nguyễn Văn L., một trong hàng chục người dân chứng kiến toàn bộ sự việc, cũng nói rằng hai thanh niên đã bị các công an đánh tới tấp bằng dùi cui.