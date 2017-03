Tấn công tài xế taxi cướp tài sản

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 6-10, trên đường Võ Chí Công (quận Tây Hồ, Hà Nội), người dân trong khu vực phát hiện một tài xế taxi mở cửa lao ra ngoài từ ghế lái và kêu cứu. Trên người tài xế bị một số vết dao đâm gây thương tích nặng.

Cùng lúc, một nam thanh niên cũng lao từ trong xe ra, trên tay cầm một con dao nhỏ, người dính đầy máu. Nam thay niên này bỏ chạy thì bị người dân tri hô, đuổi bắt vì nghi ngờ chính là người vừa đâm trọng thương tài xế taxi.



Chiếc taxi của tài xế H. bị Hà Văn Hiếu cướp

Ngay sau đó, nam thanh niên bị người dân bắt được. Nhận được tin báo, Công an quận Tây Hồ cùng với lực lượng CSHS Công an TP Hà Nội có mặt áp giải nghi phạm về trụ sở công an, đồng thời tổ chức khám nghiệm điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tại cơ quan công an, nam thanh niên được xác định là Hà Văn Hiếu (19 tuổi, trú tại Lạng Sơn). Hiếu khai nhận xuống Hà Nội để đòi lại tiền đặt cọc từ một công ty môi giới việc làm. Tuy nhiên, do công ty này đóng cửa, Hiếu đi lang thang và nảy sinh ý định cướp tài sản.



Đối tượng Hiếu bị người dân bắt tại trận

Khoảng 22 giờ 30 ngày 6-10, Hiếu nảy sinh ý định cướp tài sản của lái xe taxi nên đi bộ đến cây xăng Xuân Đỉnh, thuộc địa bàn quận Bắc Từ Liêm, vẫy xe taxi của anh NTH và yêu cầu chở xuống đường Võ Chí Công.

Khi đi đến đoạn đường vắng, Hiếu yêu cầu dừng xe rồi bất ngờ lấy con dao ở trong túi dí vào cổ yêu cầu lái xe đưa tiền. Thấy anh H. kháng cự, Hiếu dùng dao tấn công vùng cổ của tài xế taxi. Sau đó, anh H. ôm giữ Hiếu và hô cướp, Hiếu liền mở cửa sau chạy sang đường thì bị bắt giữ.

Anh H. được đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay sau đó.