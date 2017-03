Tán gái làng, một thanh niên bị truy sát đến chết

Trao đổi với PV, Thượng tá Nguyễn Văn Thái - Trưởng Công an huyện Thuận Thành cho biết: Ngay sau khi nhận được tin báo có vụ án mạng xảy ra ở thôn Đạo Xá, Công an huyện Thuận Thành đã khẩn trương vào cuộc điều tra và làm rõ được các đối tượng gây án.

Trước đó, tối ngày 22/12, thấy có xe máy mang biển số lạ vào nhà chị Nguyễn Thị Lương, ở thôn Đạo Xá (xã Nghĩa Đạo, huyện Thuận Thành), một số thanh niên trong thôn đã lên kế hoạch mai phục khi anh Nguyện.

Khi anh Vũ Văn Nguyện vừa cùng bạn gái ra khỏi nhà đã bị trai làng thôn Đạo Xá phục kích dùng gạch ném. Mặc dù, anh Nguyện đã ngã ngục xuống đường nhưng một số thanh niên tiếp tục xông vào đấm, đá liên tiếp vào người và đầu khiến anh bất tỉnh. Mặc dù được mọi người phát hiện đưa đi Bệnh viện Việt Đức cấp cứu kịp thời nhưng do vết thương quá nặng nên anh Nguyện đã tử vong ngay sau đó.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thuận Thành đã khẩn trương vào cuộc. Chưa đầy 24 giờ đồng hồ, Công an huyện Thuận Thành đã điều tra làm rõ 5 đối tượng gây ra vụ án mạng gồm: Lê Xuân Nam (16 tuổi), Nguyễn Văn Trường(17 tuổi), Lê Phương Nam (15 tuổi), Nguyễn Văn Linh (16 tuổi) và Hoàng Văn Minh (16 tuổi) cùng ở thôn Đạo Xá, xã Nghĩa Đạo. Ngay sau đó, Công an huyện Thuận Thành đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng trên về hành vi giết người.

Trước đó, vào đêm ngày 23/6, 2 anh Hoàng Xuân Thanh (SN 1996) và Hoàng Xuân Cường (SN 1993) đều ngụ thôn Bùi Xá, Ninh Xá - Thuận Thành đến nhà bạn gái ở thôn Liễu Ngạn - Ngũ Thái - Thuận Thành chơi khi ra về cũng bị nhóm thanh niên làng gồm: Nguyễn Gia Đạt (SN 1990), Nguyễn Tiến Thắng (SN 1993), Nguyễn Văn Dũng (SN 1974), Nguyễn Gia Lương (SN 1991), Nguyễn Văn Bốn (SN 1992) và Nguyễn Tiến Tâm (SN 1995) cùng ngụ thôn Liễu Ngạn, Ngũ Thái, Thuận Thành đánh đập dẫn đến tử vong.

Sau khi giết người, các đối tượng đã lợi dụng trời tối nguỵ tạo thành một vụ tai nạn giao thông hòng trốn tránh hành vi phạm tội của mình. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Thuận Thành đã nhanh chóng điều tra làm rõ vụ án và ra Quyết định khởi tố vụ án “Giết người’ đồng thời bắt khẩn cấp 4 đối tượng: Nguyễn Gia Đạt (SN 1990), Nguyễn Tiến Thắng (SN 1993), Nguyễn Văn Dũng (SN 1974), Nguyễn Gia Lương (SN 1991). 2 đối tượng đã đầu thú liên quan đến cái chết của nạn nhân là Nguyễn Văn Bốn (SN 1992) và Nguyễn Tiến Tâm (SN 1995).

Theo Đoàn Thế Cường (Dân trí)