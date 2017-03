Tân Phú, TP.HCM: Dân truy bắt hai kẻ cướp taxi

Hai tài xế say rượu làm chết người Trưa 31-8, chiếc xe buýt chạy tuyến Củ Chi-Hóc Môn của Hợp tác xã 19-5 khi đến tỉnh lộ 15 (địa phận xã Tân Thạnh Đông, Củ Chi) đã đụng vào môtô (biển số 52K7-1679) làm anh Ngô Trung Quốc (33 tuổi, ngụ phường 4, Gò Vấp) chết tại chỗ. Xe buýt không dừng lại mà còn lạng lách với tốc độ cao khiến người đi đường hoảng sợ phải né ra sát lề tránh nạn. Hai anh Phan Văn Đấu (ngụ Hóc Môn), Trần Văn Tuấn (xã Tân Hiệp, Củ Chi) là người chứng kiến cảnh “xe điên” gây chết người, bỏ chạy liền đuổi theo kêu tài xế dừng lại. Tài xế xe buýt vẫn lao nhanh, hai anh vừa bám theo vừa điện thoại báo tin đến CSGT Công an huyện Hóc Môn. Khi đến xã Tân Thới Nhì (Hóc Môn) cách hiện trường tai nạn hơn 10 km, anh Đấu, Tuấn cùng người đi đường mới chặn đứng được xe buýt “điên” trên. Tài xế xe buýt là Lương Văn Phát khai do uống rượu quá say nên giao phụ xe là Lê Văn Rồi (ngụ Bình Hưng Hòa A, Bình Tân) lái thay. Rồi cũng trong trạng thái nồng nặc hơi men nên đã ngủ gật khi cầm lái gây tai nạn khiến anh Quốc chết. Công an huyện Củ Chi đã tạm giữ hai tài xế trên để điều tra làm rõ. VÕ BÁ