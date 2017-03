Tan vỡ giấc mơ nhà nghèo

Người chồng không hôn thú bỏ đi lấy vợ khác từ khi đứa con chưa kịp chào đời, chị Nguyễn Ngọc Phượng, công nhân Công ty TNHH NB2 (KCN Tân Thới Hiệp, quận 12, TP.HCM), làm việc quần quật với khát khao có được một căn nhà nhỏ để mẹ già và con trai có chỗ trú thân. Chị làm việc 20/24 tiếng một ngày. 3 giờ sáng chị đã lục đục dậy đi chợ nấu một nồi chè để ở nhà cho mẹ bán, 5 giờ sáng bán vé số ở các quán cà phê, trạm xe buýt. Giờ đồng nghiệp ăn cơm, chị cũng tranh thủ đem vé số ra chào hàng, tối tăng ca đến mức có thể. Mỗi tháng gia đình ba người sống bằng số tiền chị làm ngoài giờ ở công ty, còn mức lương dôi ra chị định tích góp mua nhà.

Thế nhưng một cú giật điện ác nghiệt khiến chị nằm một chỗ, giấc mơ con vụn vỡ tan tành.

Chao đảo

Trong căn phòng trọ chưa đầy 10 m2 tối thui như mực dù đang ban ngày, chị Phượng nằm im trên chiếc giường ọp ẹp. Mẹ chị với tay bật công tắc điện, nói: “Có khách mới dám mở điện chứ tốn tiền lắm”. Trời đột nhiên đổ mưa, nhà dột, mấy miếng mút lợp lâu ngày không còn sức chịu đựng, thấm nước rơi xuống lả tả. Mắt chị như bất động: “Vậy là hết rồi, không còn nhà cửa gì nữa. Tôi còn chưa biết ngày nào có thể ngồi dậy và làm việc được”.

Tháng 7-2008, trong lúc đang ngồi may tại phân xưởng, chị Phượng bị luồng điện phóng ra từ máy may giật hít người dính xuống máy rồi té bật ngửa xuống đất gây chấn thương vùng lưng và đầu. Chị được chẩn đoán bị chấn thương vỡ thân đốt sống thắt lưng L4 và thoát vị đĩa đệm L4-L5. Bệnh tình chị vẫn không thuyên giảm sau chín tháng điều trị. Các bác sĩ nói trong ba ngày chị phải phẫu thuật đưa nẹp sắt vào xương sống, chi phí mổ là 10 triệu đồng. Hoảng sợ khi nghĩ đến nguy cơ bị liệt, chị cầu cứu công ty nhưng chỉ nhận được sự thờ ơ. Họ phủi tay với lý do sau khi đưa người lao động đi giám định y khoa, công ty đã hết trách nhiệm!

Trước ngày phẫu thuật, người em họ chạy vạy kiếm đủ tiền phẫu thuật cho chị. Khi nỗi lo bị liệt qua đi thì nỗi lo nợ nần chồng chất kéo đến. “Lấy đâu ra tiền trả nợ bây giờ. Thời gian sắp tới ba mẹ con sống sao đây” - chị Phượng khóc rấm rứt. Từ ngày con gái bị điện giật, bà cụ 73 tuổi trở thành lao động chính trong nhà. Người mẹ gần như kiệt sức khi vừa phải tới lui bệnh viện chăm con, vừa phải lo chăm cháu. Một chị ở chung dãy trọ thương tình nhờ bà cụ trông hộ đứa con bảy tháng tuổi của mình, mỗi tháng trả công 600 ngàn đồng.

Ba miệng ăn trông cậy vào cụ già

Con trai của chị không được ăn uống đầy đủ nên sáu tuổi mà còi cọc, xanh xao như trẻ lên bốn. Những lúc thấy mẹ khóc, cháu thì thầm vào tai mẹ: “Mẹ cho con số điện thoại của ba, con gọi ba về chăm sóc cho mẹ nha”. Chị sẵng giọng nói cha cháu đã bị chìm xuồng chết, rồi vội quay lưng giấu dòng nước mắt. Lúc nằm trên giường bệnh, chị đã nghĩ đến cái chết. “Sống mà liệt thì càng làm khổ mẹ, thiệt thòi cho thằng bé hơn. Thà chết quách cho rồi”. Nhưng rồi chính đứa con đã kéo chị lại với cuộc sống.

Đêm xuống, căn phòng nhỏ chìm trong bóng đêm kèm theo tràng ho dai dẳng của bà cụ. Bà cụ bị bệnh phổi, các bác sĩ khuyên nên cách ly điều trị, nếu không sẽ lây sang người nhà và nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng tiền đâu mà chạy chữa, bà đành mua ba liều thuốc về uống rồi thôi. Nhìn mẹ già ngày càng héo úa, chị Phượng ứa nước mắt: “Giờ mà bà nằm xuống, mẹ con tôi không biết làm sao nữa”...